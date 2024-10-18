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18:17, 17 октября 2024 года Жители нескольких десятков домов в Орле останутся без тепла 17 и 18 октября Неудобства связаны с работами на магистральном водопроводе.



Фото: Ольга Супонева

С 20:00 17 октября до 17:00 18 октября в Железнодорожном районе Орла на переулке Трамвайном будут проводиться работы по подключению магистрального трубопровода к действующей тепловой сети. В это время жители более 30 домов останутся без отопления и горячей воды.



Как сообщает Орловский филиал АО "Квадра", отключения коснутся следующих адресов:



- Улица Поликарпова, д. 2, 4, 4а, 10;

- Улица Старо-Московская, д. 2, 4, 14, 20, 32, 37, 37а, 243;

- Переулок Новосильский, д. 1, 2а, 3, 4, 4/11;

- Улица Пушкина, д. 4, 11, 29, 37, 49, 49а;

- Улица Московская, д. 24, 26, 28, 28а, 34, 36, 36а, 44.







Сергей Мерцалов





