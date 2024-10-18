Главная » Новости



8:00, 18 октября 2024 года В Орле специалисты проверят качества нового дорожного полотна на улице Городской Ранее подрядчика обязали устранить выявленные дефекты на некоторых участках дороги.



Фото: департамента дорожного хозяйства Орловской области

В Орле проходит независимая экспертиза нового дорожного покрытия на улице Городской. Как сообщает инфопортал Орловской области, комиссия отобрала пробы асфальта, чтобы оценить качество работ подрядчика "РБК Стройинвест".



Комплексное благоустройство улицы Городской началось в октябре 2023 года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Подрядчик работал с опережением сроков: создал пешеходную зону, установил остановочные павильоны и высадил деревья вдоль улиц. В 2024-м началось обновление проезжей части. Однако к качеству работ возникли претензии.



Частично недочеты были исправлены. На отремонтированные участки прибыли специалисты лаборатории для независимой оценки качества. Примут работу только после положительного заключения экспертов.





Сергей Мерцалов





