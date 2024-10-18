В Орле специалисты проверят качества нового дорожного полотна на улице Городской
Ранее подрядчика обязали устранить выявленные дефекты на некоторых участках дороги.
Фото: департамента дорожного хозяйства Орловской области
В Орле проходит независимая экспертиза нового дорожного покрытия на улице Городской. Как сообщаетинфопортал Орловской области, комиссия отобрала пробы асфальта, чтобы оценить качество работ подрядчика "РБК Стройинвест".
Комплексное благоустройство улицы Городской началось в октябре 2023 года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Подрядчик работал с опережением сроков: создал пешеходную зону, установил остановочные павильоны и высадил деревья вдоль улиц. В 2024-м началось обновление проезжей части. Однако к качеству работ возникли претензии.
Частично недочеты были исправлены. На отремонтированные участки прибыли специалисты лаборатории для независимой оценки качества. Примут работу только после положительного заключения экспертов.