На Орловщину надвигаются заморозки

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19:00, 17 октября 2024 года
На Орловщину надвигаются заморозкиНочью температура воздуха может опуститься до минус трех градусов.
Фото: архив
В Орловской области ожидаются первые заморозки. Об этом сообщили в Орловском гидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, днем 18 октября воздух за окном прогреется до +9 градусов, а ночью температура может опуститься до -3 градусов. При этом осадков не ожидается.
В ночь с 18 на 19 октября также возможны заморозки. Днем, 19 октября, температура воздуха останется на отметке +9 градусов, без осадков, ветер северный до 12 метров в секунду.
Сергей Мерцалов
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