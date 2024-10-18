Главная » Новости



19:00, 17 октября 2024 года На Орловщину надвигаются заморозки Ночью температура воздуха может опуститься до минус трех градусов.



Фото: архив

В Орловской области ожидаются первые заморозки. Об этом сообщили в Орловском гидрометцентре.



По прогнозам синоптиков, днем 18 октября воздух за окном прогреется до +9 градусов, а ночью температура может опуститься до -3 градусов. При этом осадков не ожидается.



В ночь с 18 на 19 октября также возможны заморозки. Днем, 19 октября, температура воздуха останется на отметке +9 градусов, без осадков, ветер северный до 12 метров в секунду.





Сергей Мерцалов





