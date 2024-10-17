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16:22, 17 октября 2024 года Андрей Клычков поделился подробностями атаки БПЛА на регион По словам губернатора, пострадавших и повреждений нет.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился подробности атаки беспилотников на регион. Он сообщил, что силы ПВО сбили пять дронов.



- По текущей информации пострадавших и повреждений нет, на месте происшествий работают оперативные службы, - написал Клычков в своем телеграм-канале.



Губернатор подчеркнул, что это уже третья атака на регион за последние сутки. Ранее зенитчики уже успешно ликвидировали семь вражеских дронов в небе над Орловской областью.





Сергей Мерцалов





