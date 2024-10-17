Еще пять БПЛА уничтожены над территорией Орловской области
Беспилотники сбили дежурными средствами ПВО.
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Днем 17 октября над Орловской областью сбили еще пять БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
- В период с 13.50 до 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, - рассказали в ведомстве.
Летательные объекты в небе над Орловщиной были уничтожены дежурными средствами ПВО.
Напомним, что в ночь на 17 октября над Орловской областью сбили три беспилотных летательных аппарата. Еще четыре дрона уничтожили вечером 16 октября.