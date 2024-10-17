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17:30, 17 октября 2024 года

Мэрию Орла попросили отремонтировать тротуар в центре города

На пути к поликлинике №3 появились ямы и выбоины.

Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области

Активисты "Народного фронта" в Орловской области обратили внимание на плачевное состояние пешеходной дорожки, ведущей к поликлинике №3. Они отметили, что тротуарная плитка на этом участке практически полностью разрушилась.

Ежедневно поликлинику посещают сотни пожилых людей и маломобильных граждан, которым трудно передвигаться по разрушенному тротуару. Кроме того, его активно используют и другие прохожие.

Как сообщили в ОНФ, в 2014 году в Орле стартовала программа по ремонту тротуаров в Заводском районе, на которую было выделено 120 миллионов рублей. Однако, как считают активисты, необходимо снова провести локальный ремонт тротуаров вокруг социально значимых объектов. С этой просьбой общественники обратились в администрацию города Орла.


Сергей Мерцалов
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