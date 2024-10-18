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20:08, 17 октября 2024 года Орловские студенты ищут новые способы борьбы с серьезными заболеваниями В рамках акселератора "МедБиоТех" отобрано 30 стартап-проектов, которые пройдут в основной этап.







Студенты опорного вуза не только внимательно слушают лекции, но и активно участвуют в разработке и внедрении инновационных методов борьбы с серьезными заболеваниями, такими как сахарный диабет, онкология и туберкулез.



В рамках акселератора "МедБиоТех" были отобраны 30 стартап-проектов, которые пройдут в основной этап. Среди них - приложение, созданное командой Федора Великохацкого. Оно предназначено для помощи в случаях панических атак и приступов тревожности.



Еще одна команда - Андрея Алексеева - решила заняться разработкой пластыря для борьбы с коварным заболеванием - раком кожи, который считается одним из самых трудноизлечимых. Но, как обещают третьекурсники мединститута, их пластырь способен помочь даже на последней стадии болезни.



Теперь отобранным командам предстоит доработать свои стартапы и продемонстрировать их практическое применение. Следующая встреча состоится в декабре.





Елена Степовая





