Народным участковым Орловской области стал Дмитрий Быковский
Он представит регион на федеральном этапе конкурса.
Фото: управление МВД России по Орловской области
Народным участковым Орловской области в 2024-м году стал майор Дмитрий Быковский из Верховского района. Он победил в голосовании Расима Магомедалиева из Орла и Юлию Алтунину из Новосиля, сообщили в управлении МВД России по региону.
"Дмитрий Быковский окончил Орловский юридический институт, вернулся в родной район и стал участковым. За годы службы стал настоящим профессионалом своего дела, не только отлично разбирающимся в законодательстве, но и умеющим найти подход к каждому гражданину", – отметили в пресс-службе ведомства.
Теперь Дмитрий Быковский может побороться за звание народного участкового страны. Он представит регион на федеральном этапе конкурса.