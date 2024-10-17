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16:30, 17 октября 2024 года Народным участковым Орловской области стал Дмитрий Быковский Он представит регион на федеральном этапе конкурса.



Фото: управление МВД России по Орловской области

Народным участковым Орловской области в 2024-м году стал майор Дмитрий Быковский из Верховского района. Он победил в голосовании Расима Магомедалиева из Орла и Юлию Алтунину из Новосиля, сообщили в управлении МВД России по региону.

"Дмитрий Быковский окончил Орловский юридический институт, вернулся в родной район и стал участковым. За годы службы стал настоящим профессионалом своего дела, не только отлично разбирающимся в законодательстве, но и умеющим найти подход к каждому гражданину", – отметили в пресс-службе ведомства. Теперь Дмитрий Быковский может побороться за звание народного участкового страны. Он представит регион на федеральном этапе конкурса.





Артем Ежаков





