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12:49, 17 октября 2024 года Глава орловского "Войска заботы" удостоена премии "Окопная свеча" Ее получила Ирина Салтанова.





В Москве сказали "Спасибо" орловским волонтерам. В Соборной палате "Единая Россия" и "Отцы России " вручили награды премии "Окопная свеча". Среди победителей – орловчанка Ирина Салтанова.



Она с первых дней специальной военной операции поддерживает солдат и жителей новых регионов страны. Результат ее работы неоднократно отмечался благодарственными письмами воинских подразделений на передовой.



Гуманитарные грузы собирают каждый день в Орле, у волонтеров есть своя группа "Войско заботы", в которой более двух тысяч человек.





Всеволод Трифонов





