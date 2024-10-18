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19:30, 17 октября 2024 года Орловским школьникам рассказали о достижении преимуществ при поступлении в вуз Полезную лекцию провели "Волонтеры образования".







Орловским школьникам рассказали о достижении преимуществ при поступлении в вуз, а также о том, как правильно готовиться к предметным олимпиадам. Полезную лекцию провели "Волонтеры образования". Она состоялась в штабе общественной поддержки "Единой России".



Для слушателей подготовили небольшой экскурс в олимпиадную жизнь. Рассказали о видах интеллектуальных состязаний, как принять в них участие и, конечно, о плюсах.

Игорь Ельчинов, ученик 11 класса, волонтер образования: "Есть три вида льгот. Поступление вообще без экзаменов, поступление, когда у тебя результат ЕГЭ по одному предмету округляется до 100 баллов, и дополнительные баллы от индивидуальных достижений".





Владимир Маряшин





