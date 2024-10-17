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11:30, 17 октября 2024 года Алжирец из Орла заключил контракт с российской армией Майк Михайло учится в Орловском госуниверситете.







Алжирец из Орла заключил контракт с российской армией. Майк Михайло учится в Орловском госуниверситете.



Папа, мама и брат Майка пока не знают о его намерении остаться в России. После получения гражданства он хочет сыграть свадьбу, получить образование и работать по своей специальности.



В России Майк нашел свою любовь. Благодаря ей почти выучил русский и вместе с ним – чувашский.



В соответствии с федеральным законодательством РФ, иностранные граждане, состоящие на миграционном учете, а также владеющие русским языком в разговорном формате, имеют право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.



Условия абсолютно такие же, как и у россиян. Сначала – обучение в воинской части, через три месяца – на передовую. Встать в строй могут мужчины от 18 до 60 лет. Иностранцы получают гражданство по упрощенной и ускоренной схеме: документы подаются в миграционную службу, и паспорта РФ получают как сам военнослужащий, так и его ближайшие родственники – родители супруга и дети.





Антон Сорокин





