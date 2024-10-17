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12:00, 17 октября 2024 года На Наугорском шоссе в Орле появятся два новых остановочных павильона Их оборудуют в районе дома №23.



Фото: архив "Вести-Орел"

На сайте Госзакупок появился аукцион на создание двух остановочных павильонов в районе дома №23 по Наугорскому шоссе (остановка по требованию). Заявок от подрядчиков ждут до 23 октября. Сделать павильоны нужно за 30 дней. На это выделено около миллиона рублей.



Павильоны будут остекленными и с освещением.





Артем Ежаков





