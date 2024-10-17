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14:00, 17 октября 2024 года В районе автовокзала в Орле добавят освещения На это выделяют чуть больше двух миллионов рублей.





Мэрия Орла объявила электронный аукцион по поиску подрядчика для увеличения освещенности автомобильной дороги на пересечении улицы Комсомольской, Карачевского шоссе, Маслозаводского переулка и Автовокзальной площади.



На это выделяют порядка 2,1 миллиона рублей. Заявки принимают до 24 октября. Работы должны быть выполнены до 28 декабря 2024-го года. Соглашением предусмотрена пятилетняя гарантия.



В обязанности подрядчика войдет демонтаж существующих светильников и кронштейнов, а также монтаж новых, замена питающих проводов и пусконаладочные работы.





Артем Ежаков





