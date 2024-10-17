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14:52, 17 октября 2024 года Шестерых мигрантов выдворили из Орловской области и России Въезд на территорию РФ им закрыт на пять лет.





На прошлых выходных шестерых мигрантов выдворили из Орловской области и России. Об этом рассказали в управлении ФССП по региону.



Иностранцы приехали на заработки, но нарушили миграционное законодательство. Въезд на территорию РФ им теперь закрыт на пять лет. При попытке вернуться раньше им грозит уголовное наказание.



Напомним, что ранее в регионе подвели итоги второго этапа операции "Нелегал-2024". По ее итогам семерых иностранцев решили выдворить за пределы России. 22 мигрантам-нарушителям запретили въезд в страну.





Артем Ежаков





