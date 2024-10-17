Орловцев пригласили посмотреть на казачьи соревнования

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10:30, 17 октября 2024 года
Орловцев пригласили посмотреть на казачьи соревнованияФестиваль по традиционным казачьим воинским искусствам пройдет в Вязках 3 ноября.
Фото: архив "Вести-Орел"
В деревне Вязки Орловского округа 3 ноября состоится фестиваль по традиционным казачьим воинским искусствам "Засечная линия". Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.
Фестиваль пройдет в поддержку участников специальной военной операции. Начало – в 11:00. Вход – свободный.
В программу состязаний вошли метание ножей, стрельба, сборка и разборка оружия, владение казачьей шашкой. Также запланированы выступления фольклорных коллективов, фотозоны и ярмарка.
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Артем Ежаков
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