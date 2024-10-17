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9:30, 17 октября 2024 года Орловцы стали меньше болеть ОРВИ Число пациентов снижается уже несколько недель.





В Орловской области с 7 по 13 октября около 5,3 тысячи человек обратились в больницы с симптомами ОРВИ. Это на 11,1% меньше показателя позапрошлой семидневки, сообщили в Роспотребнадзоре. Заболеваемость ОРВИ в регионе снижается уже несколько недель.



Также уменьшается число заболевших детей. В общей доле пациентов дети до 14 лет составили 51,1%, что на 2,2% ниже прошлого показателя.

COVID-19 нашли у 582 орловцев. Здесь снижение заболеваемости составило 3,2%.



Одновременно продолжается прививочная кампания. Укол от гриппа сделали 164,6 тысячи человек – почти четверть населения Орловщины.





Артем Ежаков





