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20:45, 16 октября 2024 года В Орле утвердили график ярмарок на 2025-й год Он определен постановлением мэрии.



Фото: архив

Исполняющий обязанности мэра города Орла Алексей Степанов подписал постановление мэрии об утверждении плана размещения ярмарок на территории областной столицы на 2025-й год. Он опубликован на сайте городской администрации.



Согласно документу, в нем 23 наименования ярмарок, среди которых традиционная новогодняя ярмарка в центре города, ярмарки на Приборостроительной и Комсомольской площади, сельскохозяйственная ярмарка-выставка, "Широкая Масленица", ярмарка весенних цветов "Весеннее настроение", Ярмарка-выставка "Сделано в России. Выбираем Орловское!", Ярмарка-выставка современных и традиционных ремесел, "День меда", "Вино-Сыр", Хлеб-Мед на "Стрелке", Ярмарка-выставка "Сделано в России. Выбираем Орловское! Дары осени", "Зима угощает".





Артем Ежаков





