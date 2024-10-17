Семьи погибших в российском приграничье орловцев получат компенсацию
Выплата также положена за ранение.
Фото: архив "Вестей"
Семьи орловцев, погибших при отражении атаки ВСУ на российское приграничье, получат компенсацию. Указ подписал врио губернатора региона Вадим Тарасов.
Выплата составит миллион рублей в равных долях на каждого члена семьи, следует из текста документа. Выплата в полмиллиона рублей положена бойцу за ранение. Указ уже вступил в силу. Он распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024-го года.
Для выплаты гражданин должен соответствовать одному из следующих условий:
• постоянное проживание на территории Орловской области на дату гибели или ранения;
• направление пунктом отбора на военную службу по контракту Московского военного округа по Орловской области или военным комиссариатом Орловской области для прохождения военной службы по контракту.