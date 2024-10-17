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20:15, 16 октября 2024 года Семьи погибших в российском приграничье орловцев получат компенсацию Выплата также положена за ранение.



Фото: архив "Вестей"

Семьи орловцев, погибших при отражении атаки ВСУ на российское приграничье, получат компенсацию. Указ подписал врио губернатора региона Вадим Тарасов.



Выплата составит миллион рублей в равных долях на каждого члена семьи, следует из текста документа. Выплата в полмиллиона рублей положена бойцу за ранение. Указ уже вступил в силу. Он распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024-го года.



Для выплаты гражданин должен соответствовать одному из следующих условий:



• постоянное проживание на территории Орловской области на дату гибели или ранения;

• направление пунктом отбора на военную службу по контракту Московского военного округа по Орловской области или военным комиссариатом Орловской области для прохождения военной службы по контракту.



Весь текст документа смотрите здесь.





Артем Ежаков





