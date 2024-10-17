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13:30, 17 октября 2024 года

В Кромском районе появился новый медпункт

ФАП в Бельдяжках соответствует самым современным стандартам.



Новый модульный ФАП в Бельдяжках, как и его собратья, был спроектирован в соответствии с самыми современными требованиями. Он оснащен всеми необходимыми коммуникациями и передовым оборудованием, что обеспечивает высокий уровень медицинского обслуживания. 

Заведующая ФАПом Валентина Кулакова уже более 45 лет работает в этой должности. И у нее есть возможность сравнить новый ФАП со старым.

- Старый медпункт в Бельдяжках был построен еще в 1973 году, но с тех пор крыша начала протекать, а крыльцо развалилось, - рассказала она.

Модульный ФАП не только светлый и теплый, но и приспособлен для маломобильных пациентов. Его оборудование и комплектация позволяют оказывать качественную первую помощь, а также проводить диспансеризацию и вакцинацию. Всего этот ФАП обслуживает 250 жителей села.


Елена Литинская
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