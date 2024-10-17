Главная » Новости



13:30, 17 октября 2024 года В Кромском районе появился новый медпункт ФАП в Бельдяжках соответствует самым современным стандартам.







Новый модульный ФАП в Бельдяжках, как и его собратья, был спроектирован в соответствии с самыми современными требованиями. Он оснащен всеми необходимыми коммуникациями и передовым оборудованием, что обеспечивает высокий уровень медицинского обслуживания.



Заведующая ФАПом Валентина Кулакова уже более 45 лет работает в этой должности. И у нее есть возможность сравнить новый ФАП со старым.



- Старый медпункт в Бельдяжках был построен еще в 1973 году, но с тех пор крыша начала протекать, а крыльцо развалилось, - рассказала она.



Модульный ФАП не только светлый и теплый, но и приспособлен для маломобильных пациентов. Его оборудование и комплектация позволяют оказывать качественную первую помощь, а также проводить диспансеризацию и вакцинацию. Всего этот ФАП обслуживает 250 жителей села.





Елена Литинская





