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20:00, 16 октября 2024 года

В Орле 30 многоквартирных домов остаются без отопления

Запастись обогревателями придется жителям 907-го квартала.



В Орле 30 многоквартирных домов до сих пор находятся без отопления. Запастись обогревателями придется жителям 907-го квартала. Тепло в их дома обещают подать не раньше ноября. Об этом стало известно на заседании профильного комитета горсовета 16 октября.

Отчет о начале отопительного сезона представил депутатам заместитель мэра Орла Сергей Филатов. Он отметил, что в целом подача тепла осуществляется по графику.

Напомним, что отопительный сезон в Орле начался с социальных объектов 9 октября, а уже через два дня тепло стало поступать в жилой фонд. На заседании  комитета по ЖКХ депутаты обсудили и другие актуальные вопросы. Екатерина Габова продолжит тему.


Екатерина Габова
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