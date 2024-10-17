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21:00, 16 октября 2024 года Участника СВО из Орла с позывным "Артист" поздравили с наступающим Днем отца Сергей Гнедов ушел на фронт из драматического театра имени Тургенева.







Сегодня в региональном правительстве состоялся праздник в честь отцов. За столом собрались целые семьи, чьи папы вернулись с передовой. Среди них был Сергей Гнедов, известный на фронте под позывным "Артист".



Сергей ушел СВО в 2022 году, оставив работу в драматическом театре имени Тургенева. Вернулся домой после ранения, был удостоен двух наград.



О том, кем служил отец двоих детей и что теперь считает главным в жизни, расскажет Мария Семак.





Мария Семак





