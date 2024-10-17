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17:25, 16 октября 2024 года В Орловской области суд рассмотрит дело о дистанционном мошенничестве На скамье подсудимых оказался 17-летний студент Мценского техникума.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области состоится суд над 17-летним студентом Мценского техникума, который обвиняется в дистанционном мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.



Как установило следствие, в январе 2024 года молодой человек вступил в сговор с другими лицами в интернете. Они позвонили жительнице Мценска и сообщили, что ее дочь якобы виновна в ДТП. Аферисты обещали "решить вопрос" за 900 тысяч рублей. Эту сумму женщина передала курьеру, которым оказался обвиняемый. Часть денег он оставил себе, а остальные перевел на счета, указанные сообщниками.



Предварительное следствие завершено. Юноша не признал свою вину. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.









Сергей Мерцалов





