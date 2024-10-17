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18:30, 16 октября 2024 года В Орле чествовали отцов Встреча объединила мужчин, чьи заслуги и труд отмечены особыми наградами.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

16 октября в Орле чествовали отцов. На встрече в администрации области собрались мужчины, чьи заслуги и труд были отмечены особыми наградами. Большинство из них являются участниками спецоперации. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



С предстоящим праздником отцов поздравила руководитель регионального департамента социальной защиты Ирина Гаврилина.



- Все жители Орловской области, как одна большая семья, и мы ощущаем вашу защиту. Пока вы на передовой, мы, здесь - ваш надежный тыл, - отметила она.





Напомним, "День отца" был учрежден 4 октября 2021 года. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. Главная цель праздника - укрепление института семьи.





Сергей Мерцалов





