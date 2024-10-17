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18:00, 16 октября 2024 года В Орле открыли выставку, посвященную героям СВО Экспозиция работает в выставочном зале худграфа ОГУ.



Фото: портал Орловской области

В Орловском государственном университете имени Тургенева открылась выставка "Ты для меня пример во всем". В экспозиции представлены работы студентов и преподавателей кафедры живописи художественно-графического факультета ОГУ.



- Чтобы написать портреты современных героев, студенты приглашали их позировать в своих учебных аудиториях. А если не было возможности пригласить, то художники использовали фотографии, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



Официальное открытие выставки портретов участников СВО состоялось 16 октября в 11:00. Экспозицию можно посетить по адресу: город Орел, улица Комсомольская, 95, корп. 4, выставочный зал (аудитория 317).













Сергей Мерцалов





