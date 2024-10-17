Главная » Новости



19:15, 16 октября 2024 года За 8 месяцев в Орловской области изготовили свыше 20 тысяч тонн хлеба Этот продукт выпускают 46 хлебопекарных предприятий.



Фото: архив

За 8 месяцев текущего года в Орловской области изготовили более 20 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Ежегодно их реализация превышает 6 миллиардов рублей. Такие данные опубликовал "Орелстат".



Первый крупный хлебозавод в Орле был основан в 1941 году. Однако во время отступления оккупантов он был разрушен. После освобождения города жители приняли активное участие в его восстановлении.



В 1956 году в одной из заброшенных церквей было запущено производство мелкоштучных хлебобулочных изделий - так появился хлебозавод №2. А с 1961 года на прилавках стала появляться продукция хлебозавода №3. В 1992 году эти предприятия объединились. Сегодня на "Орловском хлебокомбинате" 582 сотрудника ежедневно выпекают около 55 тонн хлебобулочной продукции.









Сергей Мерцалов





