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17:00, 16 октября 2024 года На Орловщину прибыли свиньи из Франции Животные поступили на предприятие в Кромском районе.



Фото: архив "Вестей"

По информации управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, поголовье поставлено на карантин.



– Партии ввезены в сопровождении полного пакета документов, что гарантирует выпуск племенных свинок из региона благополучного по особо опасным и карантинным болезням животных, - отметили в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



С начала 2024 года в Орловскую область из других стран, помимо свиней, ввезены 3,7 миллиона штук инкубационных яиц из Словакии, Чехии и Испании.





Сергей Силаев





