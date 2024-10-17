На Орловщину прибыли свиньи из Франции

Животные поступили на предприятие в Кромском районе.
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По информации управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, поголовье поставлено на карантин.
– Партии ввезены в сопровождении полного пакета документов, что гарантирует выпуск племенных свинок из региона благополучного по особо опасным и карантинным болезням животных, - отметили в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
С начала 2024 года в Орловскую область из других стран, помимо свиней, ввезены 3,7 миллиона штук инкубационных яиц из Словакии, Чехии и Испании.