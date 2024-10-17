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16:30, 16 октября 2024 года В Орловской области скоро откроется новый ФАП Он расположен в селе Столбецкое Покровского района.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В селе Столбецкое Покровского района скоро откроется новый фельдшерско-акушерский пункт. Строительство стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение". На эти цели было выделено 4,5 миллиона рублей. Еще 1,6 миллиона рублей ушло на закупку оборудования.



В сентябре и октябре велись работы по благоустройству прилегающей к ФАПу территории. На эти цели из областного бюджета выделили 720 тысяч рублей.



- Была оборудована контейнерная площадка, уложена плитка и проложены дорожки, установлен забор, а также лавочки и освещение. Сотрудники Покровской районной больницы взяли на себя озеленение и ландшафтный дизайн, - сообщили в региональном департаменте здравоохранения.



К ноябрю планируется завершить процесс лицензирования и начать прием пациентов в новом здании ФАПа.





Сергей Мерцалов





