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15:30, 16 октября 2024 года Орловец Платон Козлов представит регион на чемпионате мира по боксу Турнир пройдет с 20 октября по 4 ноября в Черногории.





С 20 октября по 4 ноября в Черногории пройдет первенство мира среди юниоров и юниорок 17-18 лет. В составе сборной России за медали поборется орловец Платон Козлов.



Напомним, в активе орловца Платона Козлова титулы чемпиона Европы и мира среди юношей 15-16 лет. В этом году наш боксер выиграл международный "Кубок Даурия" в Чите.





Анастасия Дорохова





