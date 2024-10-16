Орловец Платон Козлов представит регион на чемпионате мира по боксу

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15:30, 16 октября 2024 года
Орловец Платон Козлов представит регион на чемпионате мира по боксуТурнир пройдет с 20 октября по 4 ноября в Черногории.
С 20 октября по 4 ноября в Черногории пройдет первенство мира среди юниоров и юниорок 17-18 лет. В составе сборной России за медали поборется орловец Платон Козлов.
Напомним, в активе орловца Платона Козлова титулы чемпиона Европы и мира среди юношей 15-16 лет. В этом году наш боксер выиграл международный "Кубок Даурия" в Чите.
Анастасия Дорохова
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