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12:51, 16 октября 2024 года Тепло в 909-м квартале Орла начнут подавать на следующей неделе Об этом сообщили на заседании комитета горсовета по ЖКХ.





16 октября на заседании комитета горсовета Орла по ЖКХ обсудили ситуацию с подключением жилого фонда к отоплению. Отдельной темой разговора стало состояние котельных в 909-м и 907-м кварталах Орла.



Как рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ Сергей Филатов, тепло в 909-м квартале планируют начать подавать на следующей неделе. В 907-м квартале подача теплоносителя подготовлена от котельной по улице Латышских стрелков.



Также Филатов отметил, что городские учреждения здравоохранения, детские сады и школы получили тепло. Исключение здесь школы №15, 32, и 39, находящиеся на капремонте, сообщает пресс-служба горсовета.





Артем Ежаков





