В Орле прошел фестиваль-практикум творческой молодежи "Обереги России"
Целую неделю в Орловском областном центре народного творчества проходили тематические мастер-классы.
В Орле прошел фестиваль-практикум творческой молодежи "Обереги России: культурное достояние народов". Целую неделю в Орловском областном центре народного творчества проходили тематические мастер-классы, посвященные вопросу объединения и сохранения культур многонациональной России.
Методисты, педагоги, руководители студий и студенты подготовили доклады по темам сохранения народных традиций, привлечения молодежи к этнокультурной деятельности, освоения регионального компонента в процессе художественно-творческого образования.
В рамках фестиваля состоялся гала-концерт, а также торжественное награждение участников.