В Орловской области пройдет телевизионная профилактика

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14:30, 16 октября 2024 года
В Орловской области пройдет телевизионная профилактикаОна запланирована на 21 октября.
21 октября в Орловской области пройдет ежеквартальная телевизионная профилактика. Специалисты проведут технические мероприятия для обеспечения бесперебойной трансляции.
В этот день возможны перерывы в трансляции 20-ти цифровых и аналоговых телеканалов, FM-радиостанций. Временной промежуток профилактики – с часу ночи до десяти утра.
График перерывов в трансляции доступен на сайте ртрс.рф в разделе "Временные отключения телерадиоканалов", в кабинете телезрителя, а также во вкладке "Вещание" в мобильном приложении "Телегид".
Артем Ежаков
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