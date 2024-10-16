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11:00, 16 октября 2024 года На Новый год в Орле установят как минимум четыре искусственные елки Это следует из документации по поиску подрядчика на новогоднее украшение города.





К Новому году в Орле установят как минимум четыре искусственные елки. Это следует из документации по поиску подрядчика на новогоднее украшение города.



Елки появятся на улице Брестской возле "Трилистника", возле входа в театр "Свободное пространство", перед театром кукол – там будет "елка-подарок" – а также перед орловским городским центром культуры.





Артем Ежаков





