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10:24, 16 октября 2024 года В Орле провели смотрины для одиноких людей Друг с другом познакомились 40 человек.



Фото: Евгений Мартынов

Православный клуб семьи, любви и верности совместно с Орловской епархией провел смотрины для одиноких верующих людей в возрасте от 18 до 45 лет. Парней и девушек разделили на две группы по 20 человек.



Как рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, сначала участники акции были скованны, однако общий язык орловцам помогла найти ведущая Ирина Стырева и руководитель епархиальной комиссии по работе с вузами и научным сообществом иеромонах Елеазар (Сухоруков). Перед тем, как провести игры-смотрины, участники мероприятия послушали лекцию о семейных ценностях и традиционных отношениях.

– После доброго слова священника молодым людям были предложены разнообразные задания и веселые тесты с вопросами, позволяющие потенциальным парам лучше узнать друг друга, – отметили в Орловской митрополии. Мероприятие продлилось дольше, чем планировалось, поскольку участники увлеклись процессом. Организаторы отмечают, что даже если не образуются пары, такие мероприятия способствуют общению с новыми людьми и поиску единомышленников.





Сергей Силаев





