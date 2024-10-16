В Орле провели смотрины для одиноких людей

Православный клуб семьи, любви и верности совместно с Орловской епархией провел смотрины для одиноких верующих людей в возрасте от 18 до 45 лет. Парней и девушек разделили на две группы по 20 человек.
Как рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, сначала участники акции были скованны, однако общий язык орловцам помогла найти ведущая Ирина Стырева и руководитель епархиальной комиссии по работе с вузами и научным сообществом иеромонах Елеазар (Сухоруков). Перед тем, как провести игры-смотрины, участники мероприятия послушали лекцию о семейных ценностях и традиционных отношениях.
– После доброго слова священника молодым людям были предложены разнообразные задания и веселые тесты с вопросами, позволяющие потенциальным парам лучше узнать друг друга, – отметили в Орловской митрополии.
Мероприятие продлилось дольше, чем планировалось, поскольку участники увлеклись процессом. Организаторы отмечают, что даже если не образуются пары, такие мероприятия способствуют общению с новыми людьми и поиску единомышленников.