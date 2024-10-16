среда 16.10.2024 16:13:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

10:24, 16 октября 2024 года

В Орле провели смотрины для одиноких людей

Друг с другом познакомились 40 человек.

Фото: Евгений Мартынов

Православный клуб семьи, любви и верности совместно с Орловской епархией провел смотрины для одиноких верующих людей в возрасте от 18 до 45 лет. Парней и девушек разделили на две группы по 20 человек.

Как рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, сначала участники акции были скованны, однако общий язык орловцам помогла найти ведущая Ирина Стырева и руководитель епархиальной комиссии по работе с вузами и научным сообществом иеромонах Елеазар (Сухоруков). Перед тем, как провести игры-смотрины, участники мероприятия послушали лекцию о семейных ценностях и традиционных отношениях.
После доброго слова священника молодым людям были предложены разнообразные задания и веселые тесты с вопросами, позволяющие потенциальным парам лучше узнать друг друга, – отметили в Орловской митрополии.
Мероприятие продлилось дольше, чем планировалось, поскольку участники увлеклись процессом. Организаторы отмечают, что даже если не образуются пары, такие мероприятия способствуют общению с новыми людьми и поиску единомышленников.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.