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10:16, 16 октября 2024 года Десяток домов и детский сад в Орле до вечера остались без отопления и горячей воды Причиной стал порыв теплосети.





АО "Орелгортеплоэнерго" сообщает об отключении отопления и горячего водоснабжения от котельной на улице Маяковского до 17:00 в связи с порывом на участке теплосети.



Неудобства затронули потребителей по следующим адресам:

ул. Комсомольская, 85;

ул. Маяковского, 60, 62 и 64;

ул. Н. Неман, 4, 6, 8, 10;

ул. Песковская, 11, 12б и 17;

детский сад №3.





Артем Ежаков





