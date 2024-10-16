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10:02, 16 октября 2024 года В Орле начали искать подрядчика по новогоднему украшению города Услуги оценивают в десять миллионов рублей.





На сайте Госзакупок появился электронный аукцион на оказание услуг по новогоднему оформлению территории города Орла. Заявки от подрядчиков ждут до 23 октября. Услуги оценивают в десять миллионов рублей.



Исполнение соглашения начнется с момента подписания, окончание срока оказания услуг прописано 15 марта 2025-го года. Дата завершения монтажа всего новогоднего оборудования и арт-объектов прописана первым декабря.



Подрядчик смонтирует новогоднее оборудование и арт-объекты, повесит баннеры, установит ярмарочные домики и искусственные новогодние ели.





Артем Ежаков





