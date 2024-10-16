Орловцев попросили сообщать о случаях браконьерства

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11:30, 16 октября 2024 года
Орловцев попросили сообщать о случаях браконьерстваВоспользоваться можно электронной почтой или телефоном.
К орловским охотникам обратились с просьбой. Орловцев просят сообщать о случаях браконьерства в регионе.
Фотофакты гибели животных и птиц можно отправлять на электронную почту, информацию о месте обнаружения просят сообщать по телефону. Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".
Почта управления эконадзора департамента надзорной и контрольной деятельности: econadzor@adm.orel.ru, телефон 8(4862) 45-48-81, 45-41-13.
Сергей Силаев
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