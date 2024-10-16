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9:32, 16 октября 2024 года Спасатели распилили кольца двух орловчанок Женщины не могли сами снять украшения.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

15 октября сразу два вызова у орловских спасателей были связаны с кольцами, которые не могли сами снять их хозяйки. Оба инцидента случились в Орле, и оба раза сотрудникам МЧС пришлось задействовать слесарный инструмент.



Прошедшие сутки получились довольно спокойными для орловских спасателей. Было всего два вызова на пожары. Восемь пришлись на различные происшествия и помощь населению, включая снятие колец, обезвреживание взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны, а также транспортировку пациентки до машины скорой помощи.





Артем Ежаков





