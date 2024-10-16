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15:00, 16 октября 2024 года

Почти все жители Орловской области обеспечены чистой водой

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.


В рамках федерального проекта "Чистая вода" качественной питьевой водой из систем централизованного питьевого водоснабжения обеспечено 94,2% населения Орловской области, в том числе 95,2% городского населения. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Одновременно продолжаются исследования качества воды. В январе-сентябре 2024-го года исследовано 5402 пробы на санитарно-химические и 8026 проб на микробиологические показатели. По первой категории нормам не соответствовало 14,7% проб, по второй – 3,3%.

За нарушения на водоснабжающие организации составлены 43 протокола. По 40 вынесены штрафы на общую сумму более полумиллиона рублей. Еще три протокола направлены в суды. 
"Также в суды области направлено 15 исков к органам местного самоуправления и водоснабжающим организациям о понуждении к обеспечению населения питьевой водой, соответствующей обязательным требованиям, разработке проектов организации зон санитарной охраны подземных источников. Исковые требования судами удовлетворены", – добавили в ведомстве.



Артем Ежаков
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