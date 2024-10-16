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10:30, 16 октября 2024 года Орловца приговорили к 17 годам колонии за создание нарколаборатории Производство запрещенных веществ мужчина наладил в квартире в одном из домов областной столицы.





Орловский областной суд признал местного жителя виновным в наркопреступлениях. Ему вменялись незаконное производство запрещенных веществ и приготовление к этому, попытка их сбыта и само распространение соответственно. Мужчина осужден на 17 лет колонии строгого режима и приговорен к штрафу в полмиллиона рублей.



Как сообщили в прокуратуре, производство наркотиков мужчина наладил в квартире в одном из домов областной столицы. Запрещенное вещество доходило до покупателей через тайники.



Из нарколаборатории правоохранители изъяли элементы оборудования для производства запрещенных веществ, сами наркотики массой более 350 граммов, а также больше 60 граммов химических веществ и прекурсоров для изготовления наркотиков.





Артем Ежаков





