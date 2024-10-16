В Орловской области отменили особый противопожарный режим
Лесных пожаров допущено не было.
Распоряжением правительства Орловской области в регионе отменен особый противопожарный режим, действовавший с 5 июня. Об этом сообщили в областном управлении МЧС России.
Несмотря на жаркое и засушливое лето, лесных пожаров допущено не было. Сейчас пожарная опасность в регионе стабилизирована, но, несмотря на это и отмену особого режима, патрулирование лесов и проведение противопожарных мероприятий продолжится.