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8:45, 16 октября 2024 года В Орловской области отменили особый противопожарный режим Лесных пожаров допущено не было.





Распоряжением правительства Орловской области в регионе отменен особый противопожарный режим, действовавший с 5 июня. Об этом сообщили в областном управлении МЧС России.



Несмотря на жаркое и засушливое лето, лесных пожаров допущено не было. Сейчас пожарная опасность в регионе стабилизирована, но, несмотря на это и отмену особого режима, патрулирование лесов и проведение противопожарных мероприятий продолжится.





Артем Ежаков





