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7:24, 16 октября 2024 года

16 октября 2024 день Дениса Позимнего: народные приметы

Чего нельзя делать, согласно народным традициям, и о чем можно судить по погоде.

Фото: Ольга Супонева

16 октября 2024 в народном календаре день Дениса Позимнего. Какие есть народные приметы, обычаи и традиции, чего нельзя делать, согласно поверьям, что сулит погода? Рассказываем.

День Дениса Позимнего называется так Дионисия Ареопагита, которого вспоминает сегодня православная церковь. В народном календаре праздник означает начало снегопадов. Согласно старинным поверьям, с этого дня по земле в преддверии зимы ходят злые духи или лихорадки: люди начинают болеть. Предки старались в этот день без дела не покидать дома, в особенности не ходить в лес. Если все же нужно выйти, то стоит прочитать перед этим молитву. Еще на Руси не оставляли открытыми окна и двери на Дениса Позимнего, чтобы нечистая сила не пробралась в дом.

Не принято было стричься - предки верили, что это укоротит жизнь. На современный манер день не подходящий для того, чтобы вносить изменения во внешность, посещать салоны красоты. Еще наши предки старались свести к минимуму контакты с незнакомцами, не устанавливать ни с кем зрительного контакта. Народный календарь говорит, что сон, который вы увидите в ночь на 16 октября, является вещим, хотя сновидения в ночь на 16 октября редко запоминаются. 

Есть приметы, связанные с погодой. Так, теплый день обещает, что морозов не будет до 2 ноября, а мутная темная луна сулит дождь. Птицы сбиваются в стаи - жди ненастья, дожди или снег также предвещают темные и низкие облака.


Ольга СУПОНЕВА
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