Главная » Новости



13:30, 16 октября 2024 года Под Орлом стартовали военно-патриотические сборы В них участвуют воспитанники военно-спортивных клубов, старшеклассники и студенты.







С 14 по 18 октября в Орловском округе проходят военно-патриотические сборы. В них принимают участие воспитанники военно-спортивных клубов, старшеклассники и студенты – всего около 100 человек.



Программа сборов охватывает разнообразные аспекты подготовки: тактическую, инженерную, огневую, строевую, физическую и военно-медицинскую. Кроме того, участники будут изучать общевоинские уставы, основы радиационной, химической и биологической защиты, а также основы управления БПЛА. Помимо учебных занятий, в рамках сборов предусмотрены развлекательные и спортивно-массовые мероприятия.



По завершению смены все участники сборов получат не только новые навыки и эмоции, а также сертификаты по пройденным программам.





Екатерина Габова





