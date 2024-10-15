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20:30, 15 октября 2024 года В Орловской области продолжают помогать жителям курского приграничья Дополнительные ПВР уже готовы принять новых переселенцев.







Дополнительные ПВР для наших соседей с приграничных территорий уже готовы принять новых постояльцев. Орловцы не только оказывают гуманитарную помощь, но и предоставляют свои дома для временного проживания.



В рубрике "Обзор социальных сетей" мы расскажем об этом подробнее. А также поговорим о том, как куряне, переехавшие в Орел, продолжают развивать свой бизнес. Все подробности - у Елены Степовой.





Елена Степовая





