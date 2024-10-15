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21:00, 15 октября 2024 года Жителя Орла, издевавшегося над своей бабушкой-ветераном, заключили под стражу Следователи установили, что мужчина угрожал пожилой женщине убийством.







В начале октября в соцсетях появилось шокирующее видео, на котором 90-летняя ветеран Великой Отечественной войны со слезами на глазах рассказывает о том, как над ней издевается внук-нацист.



После очередного погрома, устроенного родственником, пожилая женщина, ее дочь и правнук были вынуждены переехать на съемную квартиру в целях безопасности. На помощь пенсионерке пришли представители Русской общины. В настоящее время хулиган заключен под стражу.



Что грозит нарушителю и простила ли его бабушка, которая в 9-летнем возрасте пережила ужасы концлагеря? Хронология событий в репортаже Юлии Опанасюк.





Юлия Опанасюк





