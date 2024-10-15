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20:00, 15 октября 2024 года В России разрабатывают законопроект о контроле за квадроберами Изначально квадробика воспринималась как игра, но сейчас некоторые дети считают ее образом жизни.







В Госдуме разрабатывается законопроект о контроле за квадроберами. Депутаты обеспокоены тем, что если раньше квадробика воспринималась как безобидная игра, то сейчас для некоторых детей она становится образом жизни. Мнение орловцев о квадроберах узнала Эльза Ахмедбекова.



Для справки: квадробинг - это вид активного отдыха, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, подражая движениям животных. Они используют маски и накладные хвосты, чтобы создать эффект лис, волков и других существ. Однако иногда такое поведение вызывает негативную реакцию у окружающих. После нескольких инцидентов в обществе разгорелась дискуссия о целесообразности данного движения.























Эльза Ахмедбекова





