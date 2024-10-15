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Главная » Новости

18:30, 15 октября 2024 года

В Орле выступили против резкого повышения штрафа за безбилетный проезд

Ранее увеличить штраф для "зайцев" с 200 до 2500 рублей предложили депутаты горсовета.

Фото: архив

Областные депутаты высказались против увеличения штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте Орла. Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета областного Совета, сообщает пресс-служба регионального парламента

Заместитель председателя городского Совета Сергей Швалов отметил, что убытки ТТП от безбилетников в год составляют от 35 до 40 миллионов рублей. Чтобы решить эту проблему, предложено увеличить штраф за проезд в городском и пригородном транспорте с 200 до 2,5 тысяч рублей.

Однако в облсовете эту идею не поддержали. Депутат Лариса Удалова напомнила, что прежде чем увеличивать штрафы, необходимо обратить внимание на качество работы общественного транспорта.

- Повышая штрафы, мы должны быть уверены, что предоставляемые услуги соответствуют стандартам качества. Недавно я проехала в трамвае и была неприятно поражена состоянием общественного транспорта, - заявила Удалова.

Депутаты также отметили, что графики работы маршруток зачастую не соблюдаются, а водители во время движения разговаривают по телефону. Обсудить эти вопросы планируют на круглом столе с участием сотрудников ГАИ.


Сергей Мерцалов
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