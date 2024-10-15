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19:00, 15 октября 2024 года Порядка 400 орловчанок ежегодно заболевают раком молочной железы Такова тенденция последних лет.





На протяжении последних лет в Орловской области ежегодно диагностируется 370 – 400 пациенток с раком молочной железы на разных стадиях. Об этом в интервью "Вести-Орел" рассказал врач-онколог Орловского областного онкологического диспансера Алексей Минаков.



Он отметил, что сейчас большинство случаев онкологии молочной железы находят на первой – второй стадиях, в то время как раньше болезнь обнаруживали больше на третьей и четвертой стадиях, что гораздо хуже. Алексей Минаков связал это с улучшением диагностического оборудования и диспансеризацией.



Врач призвал орловчанок не игнорировать симптомы болезни и вовремя проверяться, это же касается обследования и лечения доброкачественных образований.





Артем Ежаков





