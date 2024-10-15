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17:30, 15 октября 2024 года Орловский клуб знатоков отметил 35-летие со дня основания За эти годы в викторине приняли участие больше 150 тысяч человек.







Орловский клуб знатоков отметил 35-летие со дня основания. Впервые за круглый стол они сели в 1989-м году.



За эти годы в викторине приняли участие больше 150 тысяч человек. На интеллектуальной битве, посвященной юбилею, побывала Мария Семак.





Мария Семак





