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15:30, 15 октября 2024 года В Орловской области за купальный сезон утонули 17 человек Почти все происшествия на воде случились в необорудованных для купания местах.







За купальный сезон в Орловской области произошло 21 происшествие на воде. Погибли 17 человек, включая одного несовершеннолетнего. Четыре человека спасены. Почти все происшествия случились в необорудованных для купания местах.



Рейды на водоемах еще продолжаются. Они будут идти до тех пор, пока не завершится период навигации. Подробнее о профилактической работе в интервью ГТРК "Орел" рассказала главный государственный инспектор по маломерным судам Орловской области Елена Переверзева.





Владимир Маряшин





