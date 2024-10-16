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8:00, 16 октября 2024 года В Орловской области благоустроили еще два двора Работы завершили в Ливнах и Хотынце.





В Орловской области привели в порядок еще две дворовые территории. Работы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" завершили в Ливнах и Хотынце.



В Ливнах облагородили двор на улице Дзержинского, 92, 92 б. На работы потрачено 3,6 миллиона рублей. Подрядчик отремонтировал покрытие дворового проезда, пешеходные дорожки, установил светильники, скамейки и урны, рассказали в пресс-службе областного правительства.



В Хотынце благоустроен двор на улице Школьная, 8. Работы обошлись почти в 615 тысяч рублей. Подрядчик уложил асфальт, установил бордюры, скамейки, урны и светильники. Два объекта приняты и сданы в эксплуатацию.





Сергей Силаев





